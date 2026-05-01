親友が突然いなくなった▶▶この作品を最初から読むあの日、彼女に何があったのか…。小5の夏に、親友が母親と姿を消しました。地域の民生委員を務めているカヨコは、赤ちゃん訪問でやってきたとある家でアカネという若いママと出会います。彼女を見た瞬間に思い出したのは、小学校時代の親友・ナルミのこと。家財道具やランドセルはそのまま、学校にはピアニカも絵の具も置いたまま、ナルミとその母だけがひっそりとい