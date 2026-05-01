ロサンゼルス・ドジャースは4月26日、公式Instagramを更新。佐々木朗希（24）のボブルヘッドデーに始球式を務めた少年を紹介した。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 ドジャースのユニフォームを着て始球式に登場したのは、日本の宇都宮幹汰さんだ。ドジャース公式は投稿で