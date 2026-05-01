【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月24日20時、ピラフ星人の出演でスタートした新YouTubeチャンネル『OFF TAKE』（読み：オフテイク）。 『OFF TAKE』は、ステージでは見られない、アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネルで、第2弾には、SNSで話題沸騰中の新人バンド、ミーマイナーが登場する。 ■初のツーショットトークをのぞき見 5月13日に「部屋と