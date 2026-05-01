【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aoooが、新曲「CALL」を5月6日に配信リリースすることが決定。配信に先駆けて、5月3日22時からAIR-G’ FM北海道で放送される、Aoooがレギュラーを担当しているラジオ番組『FM ROCK KIDS』にて、本楽曲のフル尺音源が初オンエアされる。 ■ライブ感のあるダイナミックなサウンドと、中毒性のあるフックが印象的 本作は、6月3日にリリースされる2ndアルバム『Rooom