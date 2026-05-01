旭山動物園の夏期営業は予定より２日遅れて、５月１日の開園となりました。事件の影響が懸念されましたが、開園前には１００人以上の長い列ができました。（山岡記者）「オープン３０分前です。動物園の正門には開園を待ちわびた客で長い列ができています」正門前には１００人以上の長い列ができていました。そしてー（北本アナウンサー）「シャッターが開きました。延期されていた夏の営業がいまスタ