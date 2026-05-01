王毅外交部長は4月30日、ルビオ米国務長官と電話会談をおこないました。王部長は「習近平国家主席とトランプ大統領の戦略的指導の下で、中米関係は全体的に安定を保っている。これは両国国民の根本的利益に合致するだけでなく、国際社会の普遍的な期待にも合致する。双方は得難い安定的な局面をしっかりと維持し、重要なハイレベルの相互コミュニケーションの議事日程をしっかりと準備し、協力分野を拡大し、相違点を管理・コント