30日（木）、株式会社ボーディングブリッジは5月23日（土）と24日（日）に照葉積水ハウスアリーナにて、「第1回関田誠大杯小学生バレーボール競技大会2026」を開催すると発表した。 本大会には福岡県内から男子、女子、混合の3カテゴリー・計42チームが集結。大会当日にはサントリーサンバーズ大阪に所属し、男子日本代表の司令塔でも活躍する関田誠大が会場に登場するとし