7回、二塁打を放ちサイクル安打を達成、花束を手に喜ぶヤクルト・丸山和＝神宮ヤクルトの丸山和郁外野手（26）が1日、神宮球場で行われたDeNA6回戦でサイクル安打を達成した。昨年8月19日の丸佳浩（巨人）以来でプロ野球史上73人目（78度目）、セ・リーグでは40人目（43度目）。球団では2021年9月18日の塩見泰隆以来の快挙となった。二回に右前打、四回に右中間三塁打、五回に右越え本塁打と快音を重ね、七回に左翼二塁打を放