東京都福生市で、男が男子高校生を金づちで殴り、逃走していた事件で、警視庁は１日、同市加美平、職業不詳高林輝行容疑者（４４）を潜伏先の千葉県習志野市内で確保し、高校生への殺人未遂容疑で逮捕した。同庁が詳しい経緯などを調べる。高林容疑者は、逃走から５０時間以上がたった１日午後４時過ぎ、自宅から約７０キロ・メートル離れた同市のアパート一室に一人でいるところを、突入した同庁捜査１課の特殊班に取り押さえ