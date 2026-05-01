外出中でも猫ちゃんの様子を確認できると評判の『見守りカメラ』。いつでも姿を見られることで安心感を与えてくれるアイテムですが、それは猫ちゃんにとっても同じようです。 見守りカメラを大好きになった猫ちゃんの光景には、「この中にママさんが入ってると思っているのかなぁ」「絶大な信頼を得た猫カメラｗ」と絶賛されることに。表示回数50万回を超えて、多くの人に癒しを届けることとなりました。 【写真：見守りカ