自身のインスタグラムで公開米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手が1日、自身のインスタグラムを更新。ロッテ時代から交流が続く少年との2ショット写真を公開すると、ファンからも感動の声があがっている。佐々木はドジャースタジアムでの少年との2ショット写真を公開。「僕のボブルヘッドナイトに合わせて、かんたくんがドジャースタジアムに来てくれました久しぶりに会うことができて、かんたくんの成長した姿に僕も勇