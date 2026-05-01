子どもの習い事には、保護者の協力が必要なこともあります。でも強制や義務ではないので、仕事や家庭の環境によっては協力の割合に差が出てしまうのも仕方ありません。ただ、頭ではそう分かっていても、自分ばかり負担が大きくなると不満も溜まりますよね。そんなとき、相手の事情を知ることができれば、気持ちが変わるかもしれません。今回は、筆者友人の息子さんが所属しているサッカークラブで、遠征時の保護者対応をめぐ