再生可能エネルギーが注目される昨今においても、全世界で1日当たり1億バレル以上の石油が消費されています。2023年時点でも石油は世界のエネルギー消費量の30％を担っており、これはどのエネルギー源よりも高い割合です。そんな石油を生み出す石油精製工場の仕組みを、ソフトバンクが出資する建設系スタートアップのKaterraでエンジニアリングチームのマネージャーを務めたブライアン・ポッター氏が解説しています。How an Oil Re