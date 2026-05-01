◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１日・甲子園）阪神・及川雅貴が約１か月ぶりに１軍のマウンドに帰ってきた。７回から３番手としてマウンドへ。先頭の１番・キャベッジを二ゴロに封じると、吉川を空振り三振、中山も二ゴロに打ち取った。昨年は６６試合に登板し、７勝６敗４６ホールド、防御率０・８７と圧巻の数字を残したが、今季は３月２９日の巨人戦（東京Ｄ）、４月２日のＤｅＮＡ戦（京セラＤ）と２試合連続失点を