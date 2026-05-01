◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・栗原陵矢内野手が、７回に勝ち越し打を放った。６回の第３打席で同点ソロを放った栗原は、１―１の２死一、二塁で第４打席に入ると、カットボールを捉えて一、二塁間を破った。打球はそのまま右翼・中島の右を抜けてフェンスに到達。走者がともに生還し、この試合初めてリードを奪った。「とにかく上沢さんに勝ちをつけたいという思いだけでした