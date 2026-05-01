◆パ・リーグ日本ハム５―１オリックス（１日・エスコンフィールド）オリックスが、敵地エスコンフィールドで開幕４連敗を喫した。２５年８月２１日の白星を最後に、同球場ではレギュラーシーズン５連敗。敗退した昨年のＣＳ第１Ｓを含めると、７連敗となった。先発・曽谷は、６回６安打５失点（自責２）で今季初黒星。１点リードの３回２死一、二塁からカストロに痛恨の逆転３ランを被弾した。４回は１死一、三塁から万波に