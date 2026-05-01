４月２５日、杭州市上城区沿山村の多肉植物栽培拠点で商品を選ぶ観光客。（杭州＝新華社記者／江漢）【新華社杭州5月1日】中国浙江省杭州市の市民にとって、春の農村はリゾートやピクニックを楽しむ格好の場所となっている。市内各地では地元の特色ある産業を活用しながら、独自のスタイルを持つさまざまな農村が数多くのアグリツーリズムを創出し、観光客の誘致と関連消費の促進を図っている。４月２６日、杭州市余杭区径山鎮小