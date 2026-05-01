◇プロ野球セ・リーグ 広島-中日(1日、マツダスタジアム)中日先発の柳裕也投手が5回2失点で降板。4月3日以来の勝ち星とはなりませんでした。中日は初回、2アウト1、2塁のチャンスで5番ボスラー選手が空振り三振。2回には板山祐太郎選手の2塁打などで2アウト3塁としますが、柳投手がセカンドゴロに倒れ得点には結びつかず。3回にも再び2アウト1、2塁とチャンスを作りますが、ボスラー選手がライトフライに倒れます。先制のチャンス