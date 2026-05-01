HOKUTO（吉野北人／THE RAMPAGE）が、1stアルバム『JUKE BOX』リリース日の6月3日に発売記念フリーライブを開催することが決定した。【動画】妖艶なパフォーマンス…HOKUTO（吉野北人）「Tiger Boy」ライブ映像イベントは東京・ダイバーシティ東京 プラザ 2Fフェスティバル広場で午後6時から開催される。ミニライブは観覧フリーで誰でも参加可能となっており、対象商品を購入者を対象に「撮影可能お見送り会」も実施される。詳