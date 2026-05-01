先月、大阪府和泉市で母と娘が殺害された事件で、娘の元交際相手の男が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、大阪府堺市の無職・杉平輝幸容疑者（51）で、先月8日の未明、和泉市の集合住宅の一室で、この部屋に住む元交際相手の村上裕加さん（41）の首を刃物で刺すなどして殺害した疑いがもたれています。調べに対し、杉平容疑者は「持ってきた包丁で殺したことに間違いありません」と容疑を認めているということです。室