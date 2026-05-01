「ヤクルト−ＤｅＮＡ」（１日、神宮球場）ヤクルト・丸山和郁外野手（２６）がサイクル安打を達成した。二塁打にリーチをかけて迎えた七回の第５打席。左前にフラフラと上がる飛球がポトリと落ち、ボールが高くはずむ間に二塁へ到達した。第１打席は左邪飛だったが、右前打、右中間三塁打、五回には２号ソロ。７点リードの七回に記録を達成した。ＮＰＢ史上７３人目、７８度目の快挙達成。丸山は二塁ベース上で花束を受