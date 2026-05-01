セリエAのインテルがGKの獲得に近づいている。『talkSPORT』によると、インテルはプレミアリーグのトッテナムに所属するイタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオの獲得で個人合意に達したようだ。ヴィカーリオはウディネーゼ出身のGKで、2023年にトッテナムにやってきた。今季も開幕からスタメンを任されていたが、ヘルニアを治すための手術を実施し、リーグ第32節から欠場が続いている。トッテナムとの契約は2028年まで。ヴィカー