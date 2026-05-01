◆パ・リーグ日本ハム５―１オリックス（１日・エスコンフィールド）日本ハムが首位オリックスに快勝。連勝で借金を２とし最下位を脱出した。１点を追う３回、安打と敵失で２死一、二塁からカストロが逆転の左越え４号３ラン。序盤で逆転に成功した。さらに４回１死一、三塁で、万波が投手と一塁手の間にプッシュする絶妙なセーフティースクイズ。これが適時内野安打となり１点を追加すると、６回には万波が今度は右中間へ