◇パ・リーグオリックス1―5日本ハム（2026年5月1日エスコンF）オリックスが敵地・エスコンフィールドでは開幕から4戦全敗となった。先発・曽谷が1点リードの3回2死一、二塁でカストロに左翼へ逆転3ランを献上。4回1死一、三塁では万波にセーフティースクイズを決められて追加点を献上し、6回には万波に右中間へソロホームランを浴びた。開幕から2戦2勝だった曽谷は6回6安打5失点（自責2）で今季初黒星。「チームが初