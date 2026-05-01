宇城市と熊本ダイハツ販売が始めた福祉車両カーシェア事業の車両引き渡し式が4月30日に行われました。 熊本ダイハツ販売の畑島幸博社長から末松直洋市長に鍵のレプリカが渡されました。宇城市では高齢者などの利便性向上や観光利用促進を目的にカーシェア事業を4月30日から始めました。利用料金は15分200円で、トヨタシェアのアプリから予約できます。