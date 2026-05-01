元モーニング娘。新垣里沙さん（37）が1日、自身のインスタグラムを更新し、妊娠したことを発表しました。新垣さんは「この度私たちの元へ新しい命がやってきてくれました」と報告。続けて「小さくて愛おしい命を大切に無事に産まれてきてくれることを願って日々たけさんそして家族のみんなに支えてもらいながら母子共に健やかに穏やかに過ごしていました」とつづりました。また「出産まで穏やかに過ごしていきたいと思いま