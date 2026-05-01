元SKE48山内鈴蘭（31）が1日、インスタグラムで結婚を発表した。SKE48在籍時から取材してきた記者にとって、喜ばしいニュースとなった。SKE48在籍時は、“セクシー担当”として、グループをけん引。底抜けの明るさでファンはもちろん、取材陣にも幸せな気持ちを届けてくれた存在だった。グループ卒業後は趣味でもあり、特技でもあるゴルフを生かして活動。ゴルフブランド「Gorurun」を立ち上げる一方で、プレーヤーとしても“アイ