◇パ・リーグ日本ハム５―１オリックス（2026年5月1日エスコンＦ）日本ハムが2連勝で最下位脱出に成功した。連勝は4月21、22日の楽天戦以来、8試合ぶり。借金は「2」と減らした。1点を追う3回2死一、二塁でカストロが逆転の左越え4号3ランを放った。4回は1死一、三塁で、リーグ本塁打トップの万波が意表を突くセーフティースクイズを成功させて追加点を奪った。その万波は6回の打席で今度は豪快な右越え9号ソロを放