◆パ・リーグロッテ―西武（１日・ＺＯＺＯ）プロ初登板となった西武先発・佐藤爽（そう）投手が１日、７回２安打無失点の快投で勝利投手の権利を持って降板した。初回は先頭を三ゴロに打ち取るも、続く藤原の三塁線へのボテボテのゴロが内野安打となり出塁を許す。だが、１死一塁から寺地を内角１４０キロ直球で二ゴロ併殺打に打ち取り、わずか１１球で終えた。２回は石川慎を１２６キロチェンジアップ、ソトを１２６キロ