お笑いコンビ・カベポスターの浜田順平が１日、結婚したことを発表した。自身のＸに新規投稿して、「先ほど、よしもとお笑いライブｉｎ鎌倉にてご報告させていただきましたとおり、結婚しました！」と寿報告。「なおお相手はオダウエダの植田ではございません。これからも頑張りますのでよろしくお願い致します！」と芸人らしいおどけ節を交えつつ、心機一転の心境をつづった。カベポスターは浜田と永見大吾が２０１４年に結