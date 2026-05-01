「男はつらいよ」シリーズなどで知られる映画監督の山田洋次氏（９４）が１日、都内で行われた「『名作発掘！昭和１００年、いま観たい映画〜新文芸坐編〜』山田洋次監督トークイベント」に同シリーズで助監督を務めた阿部勉氏とともに出席した。この日は、吉永小百合をマドンナ役に迎えたシリーズ９作目「男はつらいよ柴又慕情」が復刻上映。山田監督が当時を回顧し貴重な撮影秘話を披露した。マドンナ役には、日本一の美