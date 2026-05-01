米Microsoftは4月30日、これまでInsider Previewユーザー向けに限定的なリリースを行ってきた「Xboxモード」を全Windowsユーザー向けに開放した。スケジュール外のWindows Updateとして機能セットが配布されており、対象ユーザーは適用することで利用できるようになる。Xboxモードがついに正式リリース。Windows Update適用、「WIN+F11」で有効化Microsoftは市場で増えてきたハンドヘルド型ゲーミングPCに対して、Xboxのようなゲー