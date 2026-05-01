大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）を控えた１日、横綱審議委員会による稽古総見が国技館で行われた。横綱豊昇龍（２６＝立浪）は大関陣との申し合いで相撲を１７番取って９勝８敗。稽古後は報道陣に「何勝？」と逆質問すると「そんな負けてんのか。まあ、いいや」とポツリ。それでも「（感触は）悪くない。いい稽古ができた」と手応えを口にした。この日の稽古は国技館の本土俵で公開され、約５５００人のファン