ユニットコムは5月1日、 LTK Season: Pandemoniumの開催を記念して、X（Twitter）連動キャンペーンを開始した。コラボゲーミングPCの購入にも特典を用意する。パソコン工房、抽選でLTK Season: Pandemoniumプレイオフ観戦チケットなどが当たるキャンペーン「League The k4sen（LTK） Season: Pandemonium」が5月8日から開催されることを記念して行われるキャンペーン施策。公式X上で行われているもので、1等に「LTK Season: Pandem