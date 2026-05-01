【モデルプレス＝2026/05/01】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食ショットを公開した。【写真】人気芸人の33歳美人妻「健康的」と話題の簡単朝食◆蜂谷晏海、朝食ショット公開蜂谷は「簡単朝食で今日もがんばろう！」とつづり、同日8時に撮影されたショットを公開。トースト、スクランブルエッグ、ウインナー、スープが並んだ朝食に、後ろには井戸田