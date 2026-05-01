『プラダを着た悪魔』の公開から20年。あの伝説のファッション誌“ランウェイ”編集部が、メリル・ストリープとアン・ハサウェイのコンビで再びスクリーンにカムバック。プロモーションのために日本を訪れたお二人にインタビューを行いました。新作の舞台裏やこの20年で激変したファッション業界について、そして変わらない俳優としての矜持といったテーマをユーモアとリスペクトを交えながら語ってもらいました。「誰もがみな、新