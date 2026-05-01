部活動で指導する女子中学生に対し、指導とは関係のないメッセージを送ったとして射水市の職員が懲戒処分を受けました。処分を受けたのは、射水市の産業経済部に所属する５０代の課長補佐級の職員です。市によりますと、この職員は去年の８月から９月ごろに、部活動で指導していた県内の公立中学校に通う女子生徒に対し、コミュニケーションアプリのＬＩＮＥで、「洋服のコーディネートを見たい」「部活動