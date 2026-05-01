「阪神−巨人」（１日、甲子園球場）巨人・田中将大投手が先発。六回途中３失点８奪三振、今季３勝目＆日米通算２０３勝目の権利を得て降板となった。初回、３本の安打で１死満塁のピンチを背負ったが、大山を投ゴロで２死。小幡を三振に斬り無失点で切り抜けた。５点リードの三回は２死走者なしから満塁のピンチを招き、坂本に２点適時打。だが、続く熊谷は三振に抑えた。四回、五回は三者凡退に仕留めたが、３点リード