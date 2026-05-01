◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月1日甲子園）阪神の及川雅貴投手が昇格即登板で結果を残した。この日、出場選手登録された左腕は2点劣勢の7回に登板。キャベッジをスライダーで二ゴロに仕留め、吉川は空振り三振。中山も二ゴロとわずか8球で3者凡退の好投を披露した。及川は昨季両リーグトップの66試合登板とリーグ優勝に貢献。今季も勝ちパターンの一角として期待されたが、2試合で防御率9・00の不調で4月3日に2軍