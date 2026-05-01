◇パ・リーグソフトバンク―楽天（2026年5月1日みずほペイペイD）ソフトバンク柳田悠岐外野手（37）が1日、アクシデントに見舞われた。楽天戦に「1番・DH」で出場し、1―1の7回1死一塁での4打席目に3番手・西垣の球が右膝に直撃。珍しく激高しながら、その場に倒れた。トレーナー、コーチ陣とともに歩行しベンチへと戻ったが、戻って来ず。一塁には代走・渡辺が送られた。