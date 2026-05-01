第97期棋聖戦挑戦者決定戦で羽生善治九段（左）を破った服部慎一郎七段＝1日夜、東京都渋谷区の将棋会館将棋の第97期棋聖戦挑戦者決定戦は1日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、服部慎一郎七段（26）が羽生善治九段（55）を破り、藤井聡太棋聖（23）＝竜王・名人・王位・棋王・王将との六冠＝への挑戦を決めた。服部七段はタイトル初挑戦。前人未到のタイトル通算100期を目指す羽生九段は、挑戦権獲得を逃した。服部七段は