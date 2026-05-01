ドラマや映画で第一線を走り続ける30代の男性俳優は、実力と人気を兼ね備えた存在。婚期についても注目が集まっています。All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚したらロスになりそうな30代男性俳優」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：吉沢亮／77票2位にランクインしたのは、吉沢