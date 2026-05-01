老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、64歳でパート収入が200万円ある場合、扶養から外れるのかどうかについて解説します。Q：64歳でパート収入200万円の場合、夫の税金の扶養から外れますか？今回はAll