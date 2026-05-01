「なんか太って見える!?」 5月にやってはいけないNGコーデ「体のラインを目立たせたくない」「今年のトレンドだから」と選んだアイテムが、残念ながら「太って見えてしまう」というケースは、薄着の季節へと向かう今の時期に起こりがちです。今回は、大人が避けたい「5月のNGコーデ」をご紹介します。NG1. 「ゆったりトップス」×「ゆったりボトムス」のコーデ二の腕やウエストまわりも隠せるという理由から、ここ数年で定番ともな