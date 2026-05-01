妻に対し「それは俺の稼いだ金だ」などと言って自由にお金を使わせない夫がいます。こうした言動はモラハラの可能性があります。夫が「俺の稼いだ金だ」というときの心理や、モラハラに対抗する方法を紹介します。離婚を考える際のポイントも説明しますので、参考にしてください。【写真】冷え切った夫婦関係がストレス…どうすればいい？「俺の稼いだ金」と言う夫はモラハラ？専業主婦の妻に対し「俺の稼いだ金を勝手に使うな」な