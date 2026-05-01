中島健人さんが主演を務めるドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店（以下・コンビニ兄弟）』（NHK総合）が、4月28日より放送をスタートしました。中島さんは、主人公の“フェロモン店長”こと志波三彦と、兄で“ワイルドなんでも野郎”の志波二彦の一人二役に挑戦。正反対の魅力を持つ兄弟を演じ、SNSでも大きな話題を集めています。 そこで、この記事では元テレビ局スタッフが、第1話を視聴したうえで『コンビニ兄弟』