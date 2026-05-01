Image: VesnaArt / Shutterstock.com 幸せになれたのは経営者だけ…？北米では大企業の思い切った人員削減が相次いでいます。AIに仕事を奪われた人たちは、どうやって新たな仕事に就いているのでしょう？そもそもAIは人を豊かにするはずだったのでは？ 大手IT企業の現実を注視すると、その答えが見えてきそうですよ。二大企業が大リストラを予告このほどBloombergは、Meta（メタ）が近いうち