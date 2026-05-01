これから見ごろを迎える、色とりどりのバラや。 存在感のある花を咲かせる、ヒラドツツジなど。 「古賀植木まつり」の会場には、およそ500種類、5万点を超える花や植木などが並びます。 市場価格より2割から5割ほど安く購入できるとあって初日から多くの客が訪れていました。 ※詳しくは動画をご覧ください