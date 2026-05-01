熊本市教育委員会は、コンシェルジュが学校に関する相談を受けるコールセンターの運用を始めました。コールセンターは、教育委員会の中に設置されています。元教師や保健師などの4人のコンシェルジュが教育に関する相談を一括して受け、内容に応じて担当課へつなぎます。 熊本市教育委員会によりますと、いじめや不登校などの相談は年間約4000件寄せられていますが、窓口が分かれていたため「どこに