お笑いコンビ・カベポスターの浜田順平（39）が1日、自身のXを更新。結婚を報告した。【写真】ワクワクしてる？荷物を担ぎ新幹線に乗り込む浜田順平浜田は「いつも大変お世話になってるフォロワーの皆さまへ」と書き出し、「先ほど、よしもとお笑いライブin鎌倉にてご報告させていただきましたとおり、結婚しました！」と報告した。続けて「なおお相手はオダウエダの植田ではございません」と笑いを誘い「これからも頑張りま